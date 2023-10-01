Arnavutköy'de Kamyonet Büfeye Çarptı

ARNAVUTKÖY'de ıslak zeminde şoförünün kontrolünü kaybettiği kamyonet, refüjdeki ağacı devirdikten sonra büfeye çarptı. Kamyonetin şoförü şans eseri yara almadan kurtulurken, kaza anı kameraya yansıdı.

Kaza, dün öğlen saatlerinde Kazım Karabekir Caddesi'nde meydana geldi. Yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 BL 5786 plakalı kamyonet, refüjdeki ağacı devirdikten sonra karşı yöndeki bir büfeye çarparak durabildi. Kazada, kamyonetin şoförü şans eseri yara almadan kurtuldu. O sırada büfenin kapalı olması ise olası bir faciayı önledi. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde çarpmanın etkisiyle büfenin önündeki meşrubat ve dondurma dolabının savrularak kullanılamaz hale geldiği ve şoförün yan koltuğa geçerek araçtan çıktığı görüldü.