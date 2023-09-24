Arnavutköy'de İş Yerinde Yangın Çıktı

Arnavutköy'de bir iş yerinin depo kısmı alev alev yandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Arnavutköy Tayakadın Mahallesi Yassıören Caddesi'nde saat 16.15 sıralarında bir nalbur dükkanının depo kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında iş yerinin depo kısmı alev alev yandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın deponun bitişiğinde bulunan evlere de sıçrarken, evlerin camları ise basınç nedeniyle patladı. Olay yerine gelen itfaiye ekibinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

Öte yandan yangın nedeniyle deponun çatısında çökme meydana geldi. Tamamen kül olan depoda büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı.

Yanan iş yeri sahibinin komşusu olan Ümit Kaya, "Bir anda fark ettik yangını. Ben evdeyken eşim yangın çıktığını söyledi. İş yerinin arka tarafında bulunan depoda plastikler tamamen yandı. Kapıyı falan açmaya yardımcı olduk. Arkadaş elinden yaralandı. Ben geldiğimde yangın büyümüştü. Daha sonra itfaiye gelip müdahalede bulundu" dedi. - İSTANBUL