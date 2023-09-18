Arnavutköy'de inşaat alanında devrilen vincin operatörü hayatını kaybetti
Arnavutköy'de, inşaat alanında devrilen vincin operatörü hayatını kaybetti. Ömerli Mahallesi Askoop Sanayi Sitesi içerisindeki inşaat çalışmaları sırasında Cem Ö'nün (24) kullandığı vinç devrildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Cem Ö'nün hayatını kaybettiği belirlendi.
Arnavutköy'de, inşaat alanında devrilen vincin operatörü hayatını kaybetti.
Ömerli Mahallesi Askoop Sanayi Sitesi içerisindeki inşaat çalışmaları sırasında Cem Ö'nün (24) kullandığı vinç devrildi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Cem Ö'nün hayatını kaybettiği belirlendi.
Kaynak: AA / Yaşam