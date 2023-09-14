Arnavutköy'de frenleri boşalan TIR fabrika duvarına çarptı

Arnavutköy'de park halindeyken frenleri boşaldığı öne sürülen TIR yokuş aşağı hareket etti ve bir fabrikanın bahçe duvarına çarparak durabildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Taylan ERGÜN / ARNAVUTKÖY'de park halindeyken frenleri boşaldığı öne sürülen TIR yokuş aşağı hareket etti. Fabrika duvarına çarparak durabilen TIR güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 11 Eylül Pazartesi günü öğle saatlerinde Hadımköy'de meydana geldi. Yokuşta park halinde olan TIR, iddiaya göre freninin boşalmasıyla hareket etti. Yokuşta hızlanan TIR, bir fabrikanın bahçe duvarına çarparak durabildi. Kaza anı güvenlik kamerası yansıdı. Görüntülerde hızlanan TIR'ın önce bir araziye girdiği ardından bahçe duvarına çarptığı görüldü.