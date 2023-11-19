Arnavutköy'de etkili olan yağışlı hava ve fırtına nedeniyle bir ağaç devrildi, Karaburun'da tekneler batma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Arnavutköy'de fırtına nedeniyle tekneler batma tehlikesi yaşadı

İSTANBUL - Arnavutköy'de etkili olan yağışlı hava ve fırtına nedeniyle bir ağaç devrilirken, Karaburun'da tekneler batma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Arnavutköy'de etkili olan yağışlı hava şartları ve fırtına nedeniyle İmrahor Mahallesi'nde bir ağaç devrilerek yolu kapattı. Devrilen ağacı kaldırmak için itfaiye ekipleri müdahale etti. Anadolu Mahallesi'nde ise bir bahçe duvarı yıkıldı. Bölgede yön levhaları ve elektrik direkleri şiddetli rüzgara dayanamayarak yan yattı.

Karaburun Mahallesi'nde ise fırtına nedeniyle bazı tekneler yan dönerken bazıları batma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Teknelerin kurtarılması için itfaiye ekiplerinin limanda çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.