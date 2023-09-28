Arnavutköy'de evinde mahsur kalan 60 yaşındaki adamı itfaiye ekipleri sırtında taşıyarak kurtardı

İSTANBUL - Arnavutköy'de evini sel basınca mahsur kalan 60 yaşındaki Ömer Keskin'i itfaiye ekipleri sırtında taşıyarak kurtardı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Arnavutköy'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı ev ve işyerlerini su bastı. Haraççı Mahallesi'nde sel baskını sonrası evinde mahsur kalan 60 yaşındaki Ömer Keskin itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. Keskin hastaneye gittikten sonra eve geldiğini ve suların bu kadar yükseleceğini tahmin etmediğini ifade etti. Keskin 3 saat evde bekledikten sonra itfaiye erinin sırtına çıkarak sel suları arasından kurtarıldı. O anlar dron kamerası ile saniye saniye görüntülendi. Keskinin herhangi bir sağlık problemi olmadığı öğrenilirken kurtarıldıktan sonra komşusuna sarıldığı görüntüler duygusal anlar yaşattı.