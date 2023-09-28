Arnavutköy'de Domuz Deresi Taştı: 7 Kişi Kurtarıldı

Aşırı yağış nedeni ile Hacımaşlı Mahallesi, Beyaz Akasya Sokakta bulunan Domuz Deresi taştı. Dere yatağına bulunan mermer fabrikası sular altında kalırken, 7 işçi çatıya çıktı. Çatıda mahsur kalan 7 kişi, İtfaiye ekipleri tarafından halat yardımıyla kurtarıldı. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu'da olay yerine gelerek çalışmaları yakından takip etti.

"KURTARILAN 7 KİŞİNİN BİR SIKINTILARI YOK İYİLER"

Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, "Yedi tane vatandaşımız çatıdan itfaiye teşkilatımızın, belediyemizin ve AFAD ekiplerinin yapmış olduğu çalışmayla sağ salim kurtarıldı. Sayın valimizin bilgisi hakkında buradaki operasyon yönetildi. 1. Ordu Komutanlığı'ndan kalkmış olan helikopter de gerek kalmadığı için geri döndü. Çok sevinçliyiz vatandaşlarımıza bir şey olmadığı için. Halat istasyonu kurdular. Onun uzmanları var. Onların yapmış olduğu çalışma, pratik, teori hepsi birleşti, kurtardılar. Kurtarılan 7 kişinin bir sıkıntılar yok iyilerö dedi.

"BİR ANDA GELDİ ZATEN, YAĞMUR GİBİ YAVAŞ YAVAŞ OLMADI"

Çatıda mahsur kalan çalışanlardan, Emre Taşkın, "O sırada çalışıyorduk, çatıya merdivenle çıktım. Mahsuriyetlik bir durum yok, biz bekledik orada. Çatıda güvende bekledik. Allah'ın vermiş olduğu bir afet. İtfaiye geldi iple çekti bizleri. Dere taşmadı başka bir yerin suyu buraya geldi. Bir anda geldi zaten, yağmur gibi yavaş yavaş olmadı. İş yeri yarıya kadar suyla doldu" ifadelerini kullandı.