Yoldan geçenler devrilen çınar ağacının altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. Arnavutköy'de yol kenarında bulunan çınar ağacı kökünden sökülüp devrildi. Çınar ağacının bitişiğindeki başka bir ağaç o sırada yoldan geçen ve kafede bulunan vatandaşların üzerine devrilmesine engel oldu. Devrilen ağacın altında kalmaktan saniyelerle kurtulan vatandaşların korku dolu o anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Arnavutköy'de çınar ağacı kafenin üzerine devrildiği anlar kamerada

Yoldan geçenler devrilen çınar ağacının altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu

İSTANBUL - Arnavutköy'de yol kenarında bulunan çınar ağacı kökünden sökülüp devrildi. Çınar ağacının bitişiğindeki başka bir ağaç o sırada yoldan geçen ve kafede bulunan vatandaşların üzerine devrilmesine engel oldu. Devrilen ağacın altında kalmaktan saniyelerle kurtulan vatandaşların korku dolu o anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, öğlen saatlerinde Arnavutköy, Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde meydana geldi. Bir kafeteryanın önündeki kaldırımda bulunan çınar ağacı, kökünden koparak devrildi. Ağacın yoldan geçen vatandaşların ve kafede oturan müşterilerin üzerine devrilmesini ise bitişiğinde bulunan başka bir ağaç engel oldu. Olayda park halindeki bir otomobil hasar görürken vatandaşlardan yara alan olmadı. Çınar ağacının devrildiği ve o sırada vatandaşların panikle kaçtığı anlar, kafeteryanın güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Devrilen ağaç, belediye ekiplerince kesilerek devrildiği yerden kontrollü bir şekilde kaldırıldı.

"Dışarıya çıktığımızda ağacın yere düştüğünü gördük"

Kafeterya sahibi Seyfettin Yılmaz, "Saat 12.00 civarıydı. Biraz hava rüzgarlıydı. İnsanların yoğun geçtiği bir saatti zaten. Birden bir gürültü koptu. Dışarıya çıktığımızda ağacın yere düştüğünü gördük. O sırada da park halinde bir, iki tane de araç vardı. Bir tanesinin kapısı falan biraz hasar gördü. 3,4 tane insanı da Allah korudu. Verilmiş sadakaları varmış. Yanındaki ağacın dalı engelledi. Yoksa yaralanma olurdu. Çınar ağacı ama çok yaşlıydı. Kökten çürümüş" dedi.