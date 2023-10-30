Arnavutköy'de 3 Katlı Binanın Çatısında Yangın Çıktı

Arnavutköy'de bulunan 3 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede söndürüldü ancak hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni ise yapılacak incelemeler sonucunda belirlenecek.

Yangın, akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle İmrahor Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir binanın çatı katında çıktı. Çatı katından alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış nedeni yapılacak olan incelemelerin ardından belirlenecek.