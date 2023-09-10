Arkadaşların motor turu acı bitti: 1 ölü

Ölen gencin sosyal medya profiline yazdığı yazı dikkatleri çekti

İSTANBUL - Kuzey Marmara Çatalca- Esenyurt istikametinde 3 motorlu arkadaşıyla tur atan Çağdaş Ateş, arkadaşına çarparak bariyerlere savrularak hayatını kaybetti. Ateş'in sosyal medya hesabında profiline yazdığı "Sonunda ölüm var demişler, kasktan duymamışız" yazısı dikkat çekti.

Olay, bugün 15: 30 sıralarında Kuzey Marmara Çatalca mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 arkadaşıyla motor turu atmaya çıkan Çağdaş Ateş, Kumburgaz sapağına mevkiinde ismi öğrenilemeyen bir diğer motorlu arkadaşına çarparak bariyerlere savruldu. Kaza esnasında kaskı kafasından çıkan Ateş, olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olaya karışan yaralı diğer motorlu arkadaşları ise olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

"Sonunda ölüm var demişler, kasktan duymamışız"

Hayatını kaybeden Çağdaş Ateş'in sosyal medya profiline yazdığı yürekleri dağladı. Profilde "sonunda ölüm var demişler, kasktan duymamışız" yazan Ateş, Çatalca Devlet Hastanesi morguna kaldırdı.