Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bulunan ve kuş cenneti olarak bilinen Arin Gölü, renkli misafirleri allı turnaları (flamingo) ağırlıyor. Arin Gölü'nün su seviyesinin düşmesine rağmen misafirlerini ağırlamaya devam eden kuş cenneti, yaklaşık 200 tür kuş çeşidine ev sahipliği yapmaktadır.

Arin Gölü renkli misafirlerini ağırlıyor

BİTLİS - Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bulunan ve kuş cenneti olarak bilinen Arin Gölü, renkli misafirleri allı turnaları (flamingo) ağırlıyor.

Adilcevaz ilçesi sınırlarında bulunan ve Van Gölü'nün kuzey kıyısında yer alan Arin Gölü, su seviyesinin düşmesine rağmen misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Kuş cenneti olarak bulunan ve yaklaşık 200 tür kuş çeşidine ev sahipliği yapan Arin Gölü, misafir ettiği flamingolarla vatandaşların yoğun ilgisini görüyor.

Ünal Emen isimli vatandaş, Arin Gölü'nün bir kuş cenneti olduğunu belirterek, "Arin Gölü allı turnalar başta olmak üzere birçok kuş türünü misafir ediyor. Arin Gölü'nün suyu çekilse de bu kuş türü yılın en az 4 ayını burada geçiriyorlar. İnsanlarımız da buraya onları seyretmek ve fotoğraf çektirmek geliyorlar" dedi.