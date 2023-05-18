Arı kovanlarına dadanan ayılara karşı 'havan topu' ile mücadele

Rize'nin Çayeli ilçesinde arıcılık yapan Muharrem Çelik, ayıların arı kovanlarına dadanmasını önlemek için dedesinden kalma bir cihazı onararak kullanmaya başladı. 'Havan topu' olarak adlandırılan sistem, hava ve gaz basıncı ile çalışıyor ve zaman ayarlı olarak ses çıkararak ayıların kaçmasını sağlıyor.

RİZE'nin Çayeli ilçesinde Muharrem Çelik, köye inip, arı kovanlarına dadadan ayılara karşı boru şeklinde olup, hava ve gaz basıncı ile çalışan sistemi devreye soktu. Zaman ayarlı sistemden çıkan ses ile ayıların kaçmasını sağlayan Çelik, "Yarım saat, 15 dakikada gibi dereceleri var. O sürede bir patlama yapıyor, adını 'havan topu' koyduk" dedi.

Derecik köyünde arıcılık ile uğraşan Muharrem Çelik, kış uykusundan uyanıp, bölgeye inerek kovanlarını parçalayan ayılara karşı harekete geçti. Çelik, yıllar önce dedesinden kalıp, zamanla arızalanan boru şeklinde olup, hava ve gaz basıncı ile çalışan sistemi devreye sokma kararı aldı. Onardığı mekanizmayı, kovanların çevresine kuran Çelik, zaman ayarlı sistemin belirli aralıklarda çıkarttığı ses ile ayıların kaçmasını sağlıyor.

'ADINI 'HAVAN TOPU' KOYDUK'

Tamir ettiği sistem ile arı kovanlarını ayılardan koruyan Çelik, "2004 senesinde deden kalma bir cihazdı. Biraz arızalı duruyordu, yaptırdık. Yarım saat, 15 dakikada gibi dereceleri var. O sürede bir patlama yapıyor, adını 'havan topu' koyduk. Komşularımız biraz rahatsız ama verim aldık; işe yarıyor, ayılar gelmiyor. Çıkardığı ses, ortalama bir ramazan topunun 2 katı" diye konuştu.

'ÇOK FAZLA SES ÇIKIYOR'

Köylülerden Yunus Emre Dilmaç ise sesi duyunca korktuklarını belirterek, "Az önce ben de ses duydum, korktum. Sonra baktığımda Muharrem Çelik'in sisteminin olduğunu anladım. Geçenlerde arılara ayı dadanmış, epey bir kovana zarar vermişti. Çok fazla ses çıkıyor, bazen patlama sesi olunca ödümüz kopuyor" dedi. (DHA)