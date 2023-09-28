Arhavi'de yapılan dere ıslahı doğa katliamına dönüştü

UĞUR İSTANBULLU

Artvin'in Arhavi ilçesinde bulunan Pilarget vadisi boyunca bölgede daha önce gelen sel felaketi nedeniyle yapılan dere ıslahı bölge halkının tepkisine neden oluyor. Pilarget Doğa ve Yaşam Derneği Kurucu Yönetim Kurul üyesi Nizam Şivil, "Dereyi daraltarak kendilerine arazi açmışlar oysa bu dere genişti, böyle değildi. Yapılansa dereyi daraltıp araziyi genişletmişler ve arazi sahibi olmuşlar ve hiç arazileri yokmuş gibi iki tane fındık köprü için bu dereyi bu hale getirmişler, Çin seddi gibi. Bakın lokal çalışmalar böyle olmalıydı; burada yapıldığı gibi, dere ıslahında derede bulunan büyük taşları sağa sola serperek derenin önünü açmak için yapılmış ve diğerleri de böyle olsaydı daha da güzel olmaz mıydı ve doğamızı kaybetmezdik ve beton içine gömülmezdik" dedi.

Son yıllarda özellikle sel gerekçesiyle dere ıslahları yapılan bölgelerde yaşayanların tepkisine neden oluyor. Arhavi'de dere ıslahı çalışmasında lokal ve örnek bir çalışmanın da yapıldığı bölgedeki örneğini de gösteren Pilarget Doğa ve Yaşam Derneği Kurucu Yönetim Kurul üyesi Nizam Şivil, "Derede bulunan büyük taşları kırarak tamamen yok ettiler. Bakın derenin ortasına bu taşları çakıl haline getirdiler ve derenin ortasına da beton döküp set haline getirmişler ve neden gerek duyuldu açıkçası bilemiyorum ne akıyor yani şelale yaptılar bu gördüğünüz betonla" diye konuştu.

"BU DOĞANIN BU ŞEKLE GETİRİLMESİNE ÇOK ÜZÜLÜYORUM"

Nizam Şivil şunları söyledi:

"İşte gördüğümüz dere ıslahı böyle burası ve Artvin Arhavi'de geçmiş yıllarda bir sel felaketi yaşanmıştır ama bunun bedelini Pilarget ödememeliydi. Burada yapılan dere ıslahı bir doğa katliamıdır. Burada yaşananı görüyorsunuzdur, doğa katledilmiş ve bu çalışmalarda denetim olmamış ve sonuçta müteahhit burayı bu duruma getirdi ama ben çocukluğumda bu derede Büyüktaşlara çıkar sonrasında da bu derede yüzüyordum ve o günler çok güzeldi, bu gün o eski günlerimi arıyorum ama maalesef o eski günleri göremiyorum ve inanın bu derenin ve bu doğanın bu şekilde olmasına çok üzülüyorum. Mülki idaremiz bize söz vermişti, derenin içinde bulunan büyük taşlar kırılmayacaktı ve hatırlattığımızda bir heyet oluşturup geldiğimizde böyle büyük taşlar kırılmayacaktı. Bize, 'o zaman o öyleydi ve şimdi böyle' diye cevap aldık. Derede bulunan büyük taşları kırarak tamamen yok ettiler. Bakın derenin ortasına bu taşları çakıl haline getirdiler ve derenin ortasına da beton döküp set haline getirmişler ve neden gerek duyuldu açıkçası bilemiyorum ne akıyor yani şelale yaptılar bu gördüğünüz betonla.

"DERELER DARALTILIP ARAZİ KAZANDIRILMIŞ BİRİLERİNE"

Gördüğümüz bu dere ıslahı buysa biz Çin seddini hiç görmedik o zaman bakın buyurun Çin seddi ilerisi de arkası da. Yapılan dere ıslahında dere ne kadar daralmış ve sol tarafta dereyi alıp arazi yapmışlar kendilerine, bakın yola vermemişler hani yol olsaydı anlardık ama maalesef dereyi daraltarak kendilerine arazi açmışlar oysa bu dere genişti, böyle değildi. Yapılansa dereyi daraltıp araziyi genişletmişler ve arazi sahibi olmuşlar ve hiç arazileri yokmuş gibi iki tane fındık köprü için bu dereyi bu hale getirmişler Çin seddi gibi. Bakın lokal çalışmalar böyle olmalıydı; burada yapıldığı gibi, dere ıslahında derede bulunan büyük taşları sağa sola serptirerek derenin önünü açmak için yapılmış ve diğerleri de böyle olsaydı daha da güzel olmaz mıydı ve doğamızı kaybetmezdik ve beton içine gömülmezdik en azından."