Arhavi'de denizde hortum oluştu

Artvin'in Arhavi ilçesinde dün gece başlayan sağanak yağışın ardından denizde meydana gelen hortumlar, Kerim Okumuş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Artvin'in Arhavi ilçesinde denizde hortum oluştu.

İlçede dün gece başlayan sağanak belli aralıklarla etkisini sabah saatlerine kadar sürdürdü. Yağışın ardından saat 07.00 sıralarında denizde iki ayrı hortum meydana geldi.

Yaklaşık 4 dakika kadar süren doğa olayı, Arhavi ve Hopa ilçelerinin bazı yerlerinden görüntülendi.

Arhavi'de yaşayan Kerim Okumuş, cep telefonu kamerasıyla o anları kaydetti.