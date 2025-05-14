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Ardahan Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı Etkili Oldu

Ardahan Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı Etkili Oldu
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Ardahan'ın yüksek rakımlı bölgelerinde başlayan kar yağışı, köylerde olumsuz etkilere yol açtı. Çobanlar, merada kar yağışına yakalanan büyükbaş hayvan sürüsünü köye indirdi.

ARDAHAN'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Kentte dün gece başlayan yağmur, sabah saatlerinde özellikle yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışına dönüştü. Yeşile bürünen Ardahan Ovası'nı çevreleyen dağların beyaza bürünmüş karlı hali, güzel manzara oluşturdu.

MERADA KARA YAKALANDILAR

Ardahan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı köyleri de olumsuz etkiledi. Kent merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Sulakyurt köyüne ait büyükbaş hayvan sürüsü merada otlarken kar yağışına yakalandı. Mera zemininin beyaza büründüğü köyde, çobanlar sürüyü köye indirdi.

Haber-Kamera: Dinçer AKTEMUR/ARDAHAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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