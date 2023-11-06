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Ardahan ve Kars'ta Soğuk Hava Bitkilere Zarar Verdi

Ardahan ve Kars'ta sabah saatlerinde etkili olan soğuk hava nedeniyle bitkiler kırağı tuttu. Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 dereceye düştüğü Kars'ta, bitkiler kırağıyla kaplandı, araç camları buz tuttu. Bazı vatandaşlar soğuktan korumak için araçlarının üzerine battaniye örttü. Ardahan'da da soğuk hava nedeniyle buzlanma meydana geldi. Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 5 dereceye düştüğü kentte, park halindeki araçların camları buz tuttu. Bitkiler ve ağaç yaprakları kırağıyla kaplandı.