Ardahan ve Kars'ta etkili olan kar ve tipi nedeniyle kapanan yollarda mahsur kalan biri ambulans 102 araç, ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı. Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, karla mücadele ekiplerine teşekkür etti.

Ardahan ve Kars'ta kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan araçlar kurtarıldı

Ardahan ile Kars'ta kar ve yoğun tipi nedeniyle kapanan yollarda mahsur kalan biri ambulans 102 araç, ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, AA muhabirine, bölgede kar ve tipinin yer yer etkili olduğunu, bu nedenle ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşandığını söyledi.

Özellikle son 2 gün etkisini gösteren kar ve tipi nedeniyle köy yollarında çok sayıda aracın kaldığını belirten Çiçek, "Ekiplerimiz, aniden bastıran kar ve tipiye rağmen çalışmalarını ara vermeden yürüttü. Bu bağlamda köy yollarının kapalı kalmaması için 7 gün 24 esasına göre çalışan ekipler, diğer yandan da yolda kalanları kurtardı. Son bir günde biri ambulans 47 araç kurtarıldı." dedi.

Karayolları 183. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekiplerince il genelinde karla mücadelenin sürdürüldüğünü anlatan Çiçek, "Bugün kar yerini soğuk havaya bıraksa da yüksek noktalarda hala kar ve tipi buzlanmaya neden oluyor. Yer yer ulaşımı aksatıyor. Bu nedenle sürücülerimizin tedbirli olmalarını istiyoruz. Bu çağrımızı sürekli yeniliyoruz. Özellikle son 2 gündür yoğun kar ve tipide önemli çabalar gösteren karla mücadele ekiplerimize de teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kars'ta 55 araç kurtarıldı

Kars'ta da etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar neden oldu.

İl Özel İdaresi ekipleri, iki gündür etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle köy yollarının ulaşıma kapanmaması için gayret gösteriyor.

Ekiplerce yapılan çalışmada, köy yollarında mahsur kalan 15'i köy minibüsü olmak üzere 55 araç kurtarıldı.