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Ardahan'ın yüksek kesimleri karla kaplandı

Ardahan'ın yüksek kesimleri kar yağışı ile beyaza büründü. Kentte bir süredir etkisini gösteren soğuk hava ve sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Yağış nedeniyle Yalnızçam Uğurlu dağ, Kısır dağı, Sahara geçidi ve Ulgar dağı etekleri beyaza büründü. Hava sıcaklığı da aynı orantıda düşerek yükseklerde eksi 4 dereceye kadar indi.