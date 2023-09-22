Posof'ta hayvanların yiyecekleri temin edildikten sonra vatandaşlar kendi ihtiyaçları için çalışmalarını sürdürüyor. Buğdaylar öğütülerek ekmek yapımı için hazırlanırken, kuşburnu hasadı da yapılıyor. Vatandaşlar topladıkları kuşburnuyla kış için reçel, marmelat ve pestil yapıyorlar.

Ardahan'ın Posof ilçesinde kış hazırlıkları devam ediyor. Hayvanların yiyeceklerinin temininden sonra vatandaşlar kendilerinin ihtiyaçları için çalışmalarını sürdürüyorlar.

Ekmek için ayrılan buğdaylar önce yıkanıp kurutulduktan sonra değirmende öğütülüyor. Diğer taraftan ise kuşburnu hasadı yapılıyor. Posof adeta kuşburnu bahçeleri gibi her tarafta diken ağaçları dolu. Posoflu olup ta başka şehirlere göç edenler bile bu aylarda Posof a gelip kuşburnu topluyorlar. Vatandaşlar topladıkları kuşburnu ile reçel, marmelat ve pestil yaparak kış için hazırlıyorlar. - ARDAHAN