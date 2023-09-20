Ardahan'ın Posof ilçesinde çiğdemlerle renkli görsel şölen

Posof'un yüksek rakımlı yaylalarında bahar ve sonbaharda çıkan çiğdemler, doğaya ayrı bir güzellik katıyor.

Ardahan'ın Posof ilçesinde yaylalar çiğdemlerle adeta görsel şölen oluşturuyor.

Posof'un ortalama rakımı bin 583 metre olmasına rağmen yaylaların rakımı 2 bin metreden yüksek. Yaylalarda bahar da ve sonbaharda çıkan çiğdemler renkleriyle ayrı bir güzellik katıyorlar.

UREMA yaylası Acaristan ve Şavşat a komşu bir araziye sahip arazide tamamen otlak olduğu için değişik mevsimlerde değişik çiçekleri görmek mümkün olabiliyor. - ARDAHAN