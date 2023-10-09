Ardahan'da yükseklere kar yağdı
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Ardahan'ın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü. Yüksek rakımlı Sahara mevkii ile Ulgar Dağı geçidi beyaz örtüye büründü. Ekipler sürücüleri tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Ardahan'da yükseklere kar yağdı
ARDAHAN - Ardahan'ın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü. Yüksek rakımlı Sahara mevkii ile Ulgar Dağı geçidi beyaz örtüye büründü.
Ardahan'da son günlerde hava sıcaklıkları eksi derecelere düştü. Bölgedeki yüksek rakımlı Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkii ile Damal-Posof-Türkgözü kara yolunun Ulgar Dağı mevkiine yılın ilk karı yağdı. Kar yağışı sonrası yüksek kesimler kısa sürede beyaza büründü.
Ekipler bir süre devam edecek kar yağışı nedeniyle sürücüleri tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam