- Ardahan'da yılların geleneği bozulmadı, toplanan kurbanlıklar ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı

ARDAHAN - Ardahan Merkeze bağlı Çataldere köyü sakinleri, yıllardır devam eden geleneklerini yaşatmaya devam ediyor.

Ardahan merkeze bağlı 120 haneli Çataldere köyünde, kurban kesen vatandaşların en az üçte birini getirdiği etler, cami meydanında toplanıp muhtarlıkça eşit paylara bölünerek ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor. Bu sayede köyde her eve kurban eti girmesi sağlanırken, Kurban Bayramı'nın birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu yaşatılıyor.

Bu geleneği yıllardan beri yürüttüklerini ifade eden köy muhtarı Atanur Kılıç, "Yaklaşık 100 yıldır süre gelen geleneği devam ettiriyoruz. Köyümüzde kurban kesmeyen şahıslara burada muhtarlık olarak, arkadaşlarla birlikte köylü tarafından getirilen kurban etlerini tartarak eşit parçalar halinde dağıtıyoruz. Türkiye'de belki de böyle bir gelenek yok. Ayrıca kurban kesen köylüler kurban derilerini de getiriyor. Derilerde diyanet vakfı, Türk kızılayı, yurtlar ve Türk hava kurumuna teslim ediyoruz" dedi.

Köylüler ise, "Köyün örf ve gelenekleri İslam'a uygun olarak yaşatılıyor. Fakir, yoksul ve ihtiyaç sahibi kardeşlerimizi bu bayram gününde unutmadan, onları rencide etmeden, azını çoğunu bildirmeden etleri getirip camimizde yığıp biriktiriyoruz. Daha sonra adil bir şekilde paylaştırıp garibanların evlerine götürerek teslim ediliyor. Gönüllerini, almak, bayramlarını kutlayarak hep birlikte neşe ve sevinci onlarla beraber yaşamayı istiyoruz. Bu adetimiz geçmişte olduğu gibi günümüzde de devam edecektir" şeklinde konuştular.