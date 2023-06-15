Ardahan'da Yaralı Porsuk Doğal Ortamına Salındı

Çıldır ormanlığında yaralı ve bitkin halde bulunan porsuk, tedavisinin ardından doğal ortamına salındı. Ardahan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından teslim alınan porsuk, Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi edildi.