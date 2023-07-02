Ardahan'da tek katlı ev yangında tamamen yandı
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Ardahan'ın Bağdeşen köyünde çıkan yangında, Şerafettin Bilgin'e ait tek katlı ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın, vatandaşların yardımıyla çevreye sıçramadan söndürüldü.
Ardahan'da tek katlı ev, çıkan yangında tamamen yandı.
Merkeze bağlı Bağdeşen köyünde, Şerafettin Bilgin'e ait tek katlı evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden vatandaşların haber vermesi üzerine, bölgeye itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Vatandaşların da yardımıyla yangın, çevreye sıçramadan söndürüldü.
Ev kullanılamaz hale geldi.