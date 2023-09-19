Ardahan'da Soğuk Hava Nedeniyle Kırağı, Sis ve Buzlanma Meydana Geldi
Ardahan'da gece hava sıcaklığının sıfırın altında 3 dereceye düşmesi sonucu kırağı, sis ve buzlanma oluştu. Bitkilerde yoğun kırağı ve su birikintilerinde buz tabakası oluşurken, araçların camları da buzla kaplandı. Kura Nehri ile Ardahan Kalesi bölgelerinde ise yoğun sis görüldü. Sis ve kırağı güneşin doğmasıyla etkisini kaybetti.
Ardahan'da soğuk hava nedeniyle kırağı, sis ve buzlanma meydana geldi.
Kentte gece hava sıcaklığı sıfırın altında 3 dereceye indi.
Soğuk hava nedeniyle bitkilerde yoğun kırağı, su birikintilerinde buz tabakası oluştu.
Park halindeki araçların camları da buzla kaplandı.
Kura Nehri ile Ardahan Kalesi bölgelerinde yoğun sis oluştu.
Sis ve kırağı güneşin doğmasıyla etkisini yitirdi.
Kaynak: AA / Yaşam