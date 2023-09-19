Ardahan'da Soğuk Hava Nedeniyle Kırağı, Sis ve Buzlanma Meydana Geldi

Ardahan'da gece hava sıcaklığının sıfırın altında 3 dereceye düşmesi sonucu kırağı, sis ve buzlanma oluştu. Bitkilerde yoğun kırağı ve su birikintilerinde buz tabakası oluşurken, araçların camları da buzla kaplandı. Kura Nehri ile Ardahan Kalesi bölgelerinde ise yoğun sis görüldü. Sis ve kırağı güneşin doğmasıyla etkisini kaybetti.