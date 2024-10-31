Ardahan'da Soğuk Hava Etkisini Gösterdi

Ardahan'da soğuk hava etkili oluyor. Hava sıcaklığı geceleri eksi 8 derecelere kadar düşerken, cadde ve sokak kenarlarına bırakılan otomobillerin camları soğuk nedeniyle dondu. Kent merkezindeki parklarda da bitkiler ve ağaç yaprakları kırağı tuttu. Vatandaşlar, bu yıl kışın erken geldiğini, sabah saatlerinde otomobillerini akü takviyesi ile güçlükle çalıştırdıklarını söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam