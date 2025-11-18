Ardahan'da Soğuk Hava Etkili: Sıcaklık Eksi 9,9 Dereceyi Buldu
Ardahan'da gece hava sıcaklığı eksi 7,9 dereceye düşerken, Göle ilçesinde eksi 9,9 derece kaydedildi. Yoğun sis ve kırağı, soğuk havanın yaşamı olumsuz etkilediğini gösteriyor.
ARDAHAN'da dün gece hava sıcaklığı eksi 7,9 dereceye kadar düştü. Göle ilçesinde termometreler eksi 9,9 dereceyi gösterdi. Soğuk hava nedeniyle sabah saatlerinde şehir merkezi yoğun sisle kaplandı.
Kentte, gece boyunca etkili olan düşük sıcaklıklarla birlikte ağaçlar kırağı tuttu, otomobillerin camları buzla kaplandı. Kentte yaşayanlar, soğuk havanın yaşamı olumsuz etkilediğini belirterek, soba ve kalorifer yanmadan evde durulmadığını söyledi.
Haber - Kamera : Dinçer AKTEMUR / ARDAHAN,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam