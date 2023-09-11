Ardahan'da Soğuk Hava: Bitkiler Kırağa, Otomobiller Buzlandı

ARDAHAN'da hava sıcaklığının dün gece sıfırın altına düşmesi sonucu bitkilerde kırağı oluşurken, otomobillerin camları da buzlandı.

Ardahan'da dün gece hava sıcaklığı sıfırın altında 2 dereceye kadar düştü. Göle ilçesinde ise termometreler sıfırın altında 4 dereceyi gösterdi. Soğuk hava nedeniyle otomobillerin camı buz tutarken, bitkiler ise kırağıyla beyaza büründü. Ardahan'da havanın bu sene erken soğuduğunu söyleyen vatandaşlar, Antalya'da denize girilirken, Ardahan'a kışın erken geldiğini ve üşümeye başladıklarını söyledi.(DHA)