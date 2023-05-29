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Ardahan'da sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi

Yaşam Haberleri

Ardahan'da kuvvetli yağış etkili oldu. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Ardahan'da etkili olan kuvvetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde kuvvetli, gök gürültülü sağanak ve dolu nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Bazı ev ve iş yerlerinin bodrum katlarını da su bastı. Kongre caddesinde trafik yoğunluğu görülürken yollardaki su birikintileri sebebiyle sürücüler güçlükle ilerledi.

Ardahan'da sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi

ARDAHAN - Ardahan'da kuvvetli yağış etkili oldu. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Ardahan'da etkili olan kuvvetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde kuvvetli, gök gürültülü sağanak ve dolu nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Bazı ev ve iş yerlerinin bodrum katlarını da su bastı.

Kongre caddesinde trafik yoğunluğu görülürken yollardaki su birikintileri sebebiyle sürücüler güçlükle ilerledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Olgun Yıldız - Yaşam

Ardahan Yaşam Haberler

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