Ardahan'da Kura Nehri'nin bir bölümü buz tuttu
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Ardahan'da gece sıcaklığın sıfırın altında 11 dereceye düşmesiyle birlikte Kura Nehri'nin yüzeyi buzla kaplandı. Dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkilerken, kent merkezinde de yüksek kesimlerde kar yağışı görülüyor.
Ardahan'da soğuk hava nedeniyle Kura Nehri'nin yüzeyinin bir bölümü buz tuttu.
Gece sıcaklığın sıfırın altında 11 dereceye kadar düştüğü kentte, soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.
Dondurucu soğuklar nedeniyle Kura Nehri'nin yüzeyinin eski garaj ve köprü bölgesi buzla kaplandı.
Kent merkezinde de yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor.
Kaynak: AA / Yaşam