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Ardahan'da Kura Nehri'ne düşen buzağı kurtarıldı

Ardahan'da Kura Nehri'ne düşen buzağı kurtarıldı

Yaşam Haberleri

Ardahan'da Kura Nehri'ne düşen buzağı AFAD ekiplerince kurtarıldı. Nehrin emniyet bölgesinde hayvanlarını otlatan Tuncay Yıldız'ın bir buzağısı nehre düştü. Yıldız, kendi imkanlarıyla buzağıyı çıkaramayınca 112 Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Bölgeye gelen AFAD ekipleri, Yeni Mahalle Kars Köprüsü mevkisine halat bağlayarak hayvanı çıkarttı. Boğulmaktan sonra anda kurtarılan buzağı sahibine teslim edildi. Yıldız, ekiplere gösterdikleri çabadan dolayı teşekkür etti.

Ardahan'da Kura Nehri'ne düşen buzağı AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Nehrin emniyet bölgesinde hayvanlarını otlatan Tuncay Yıldız'ın bir buzağısı nehre düştü.

Yıldız, kendi imkanlarıyla buzağıyı çıkaramayınca 112 Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Bölgeye gelen AFAD ekipleri, Yeni Mahalle Kars Köprüsü mevkisine halat bağlayarak hayvanı çıkarttı.

Boğulmaktan sonra anda kurtarılan buzağı sahibine teslim edildi.

Yıldız, ekiplere gösterdikleri çabadan dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Yaşam

Tuncay Yıldız Ardahan AFAD Yaşam Haberler

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