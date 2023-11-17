Ardahan'da yaşanan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle birçok tır yolda kaldı. Karayolları ekipleri karla mücadele çalışması başlattı.

Ardahan'da Kar Yağışı ve Buzlanma Ulaşımda Aksamalara Neden Oldu

Ardahan'da kar yağışı ve tipinin oluşturduğu buzlanma, ulaşımda aksamalara neden oldu, birçok tır yolda kaldı.

Kentte gece etkili olan sağanak, sabaha doğru yerini kara bıraktı.

Yüksekler kesimlerde zaman zaman etkisini artıran kar, bazı noktalarda tipi ve buzlanmaya dönüştü.

Buzlanma, Ardahan'ı Karadeniz bölgesine bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde ulaşımı aksattı.

Kar ve buzlanmaya hazırlıksız yakalanan bazı tırlar yolda kaldı.

Tırların sağlıklı geçiş yapması için karayolları ekipleri karla mücadele çalışması başlattı.

Göle ilçe merkezinde de etkisini artıran kar etrafı beyaza bürüdü.