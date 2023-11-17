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Ardahan'da Kar, Tipi ve Sis Ulaşımı Aksatıyor

Ardahan'da etkili olan kar, tipi ve sis nedeniyle ulaşım aksıyor. Ardahan-Ardanuç kara yolunda kar ve tipi nedeniyle görüş mesafesi düşüyor. Sürücüler Karayolları ekiplerinden yardım istiyor.