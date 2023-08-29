Ardahan'da foseptik çukuruna düşen at kurtarıldı
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Ardahan-Artvin arasındaki Bülbülan Yaylası'nda bir atın foseptik çukuruna düştüğünü görenler AFAD ekiplerinden yardım istedi. Ekipler, yaklaşık 2,5 saatlik çalışmanın ardından 1,5 metre derinliğindeki çukura düşen atı halatla bağlayarak kamyon yardımıyla çukurdan çıkartıldı. At meraya salındı.
Ardahan'da foseptik çukuruna düşen at, AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Ardahan- Artvin arasındaki Bülbülan Yaylası'nda bir atın foseptik çukuruna düştüğünü görenler AFAD ekiplerinden yardım istedi.
Ekipler, yaklaşık 2,5 saatlik çalışmanın ardından 1,5 metre derinliğindeki çukura düşen atı halatla bağlayarak kamyon yardımıyla çukurdan çıkartıldı.
At meraya salındı.