Ardahan'da Fırtına Sonucu Binaların Çatıları Uçtu
Ardahan'da etkili olan şiddetli fırtına sonucu bazı binaların çatıları uçtu ve araçlar zarar gördü. Fırtına nedeniyle çatılardan savrulan malzemeler park halindeki otomobillerde hasara yol açtı.
Ardahan'da fırtına sonucu bazı binaların çatıları uçtu, araçlar zarar gördü.
Kentte akşama doğru etkili olan şiddetli sağanakla başlayan fırtına hayatı olumsuz etkiledi.
Merkez İnönü Mahallesi ile Göle ilçesine bağlı Samandöken köyünde fırtına bazı binaların çatılarına zarar verdi.
Fırtına nedeniyle çatılardan savurulan malzemeler İnönü Mahallesi'nde park halindeki iki otomobilde hasara yol açtı.
Vatandaşlardan Bülent Köksoy, gazetecilere, fırtınanın aniden başladığını, çatıların uçmasıyla durumu ilgili kurumlara bildirdiklerini söyledi.
Yetililer, olası sağanak ve fırtınaya karşı vatandaşı uyardı.