Ardahan'da Fırtına Sonucu Binaların Çatıları Uçtu

Ardahan'da etkili olan şiddetli fırtına sonucu bazı binaların çatıları uçtu ve araçlar zarar gördü. Fırtına nedeniyle çatılardan savrulan malzemeler park halindeki otomobillerde hasara yol açtı.