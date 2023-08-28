Ardahan'da Fırtına İki Apartmanın Çatısını Uçurdu

Ardahan'da akşam saatlerinde etkili olan fırtına, İnönü Mahallesinde bulunan iki apartmanın çatısını uçurdu. Otoparka savrulan çatı, elektrik hattını kopardı ve iki otomobilde hasara neden oldu. Ekipler elektrik hattını onardı ve AFAD hasar tespit çalışması yaptı.