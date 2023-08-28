Ardahan'da Fırtına İki Apartmanın Çatısını Uçurdu
Ardahan'da akşam saatlerinde etkili olan fırtına, İnönü Mahallesinde bulunan iki apartmanın çatısını uçurdu. Otoparka savrulan çatı, elektrik hattını kopardı ve iki otomobilde hasara neden oldu. Ekipler elektrik hattını onardı ve AFAD hasar tespit çalışması yaptı.
ARDAHAN'da akşam saatlerinde etkili olan fırtına, iki apartmanın çatısını uçurdu, otomobiller hasar gördü.
Kentte akşam saatlerinde yağmur ve fırtınanın etkisiyle İnönü Mahallesinde iki apartmanın çatısı uçtu. Otoparka savrulan çatı, elektrik hattını kopardı, iki otomobilde hasara neden oldu. Ekipler kopan elektrik hattını onardı, AFAD ise hasar tespit çalışması yaptı. (DHA)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam