Ardahan'ın Çıldır ilçesine bağlı Aşıkşenlik Mahallesine ait yaylada sabah saatlerinde dolu yağışı etkili oldu. Dolu sebebiyle her yer beyaza büründü ve meralar zarar gördü. Yüksek kesimlerde kış manzarasına benzer görüntüler ortaya çıktı.

Ardahan'da dolu yağışı sonrası yayla beyaza büründü

ARDAHAN - Ardahan'ın Çıldır ilçesi Aşıkşenlik Mahallesine ait yaylada dolu yağışının ardından arazi beyaz örtüyle kaplandı.

Çıldır ilçesine bağlı Aşıkşenlik mahallesine ait yaylada sabah saatlerinde dolu yağışı etkili oldu. Misket büyüklüğünde yağan dolu sebebiyle her yer beyaza büründü. Kısa süre etkili olan dolu, meraların da zarar görmesine sebep oldu.

Aşıkşenlik Yaylası ve çevresinde etkisini gösteren dolu yağışı nedeniyle yüksek kesimlerde kış ayında ortaya çıkan kar manzarasına benzer görüntüler ortaya çıktı.