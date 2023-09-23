Ardahan'da dolu yağışı sonrası köy beyaza büründü

ARDAHAN - Ardahan'da etkili olan dolu yağışı günlük yaşamı olumsuz etkilerken Samanbeyli köyü beyaza büründü.

Ardahan'da aşkam saatlerinde sağanak ve dolu etkili oldu. Yaklaşık bir hafta boyunca etkili olan sıcajk hava yerini sağanak yağışa bıraktı. Akşam saatlerinde etkili olan sağanak yerini dolu yağışına bıraktı. Dolu yağışı sonrası Ardahan Merkeze bağlı Samanbeyli köyü beyaza büründü.

Aniden bastıran dolu yağışı sebebiyle trafik akışı zaman zaman yavaşladı.