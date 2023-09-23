Ardahan'da çıkan anız yangını kontrol altına alındı

Ardahan merkeze bağlı Tepeler köyü mevkiinde çıkan anız yangını itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının nedeni henüz bilinmiyor.

Ardahan'da çıkan anız yangını itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ardahan merkeze bağlı Tepeler köyü mevkiinde yerleşim ve orman bölgesine yakın bir arazide henüz nedeni bilinmeyen şekilde çıkan anız yangına Ardahan İtfaiyesi hemen müdahale etti. Ekipler yangına müdahale edilerek yangının büyümesini engellendi.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangın sonrasında ekipler soğutma çalışması gerçekleştirdi. - ARDAHAN