Ardahan'da 'bir günlükler'in 'ölüm uçuşu' sürüyor

ARDAHAN - Ardahan'da "bir günlükler" olarak adlandırılan milyonlarca sinek, Tarihi Halilefendi Köprüsü ve Kale çevresini kaplayarak adeta kar görüntüsü oluşturdu. Sineklerin 'ölüm dansı' vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Kentte genellikle Kura Nehri kıyısındaki Ardahan Kalesi ile Ardahan Köprüsü bölgesinde toplanan çok sayıda sinek, aydınlatma lambalarının etrafını sarıyor. 3 gün önce başlayan ve akşamları aydınlatma lambaları etrafında toplanan sineklerin, 'ölüm dansını' izlemek ve görmek amacıyla çok sayıda vatandaş alana geliyor.

Sineklerin uçuşlarını izleyen Aykut Yıldız, "Her sene tekrarlanan bir olay yine bu yılda tekrarlandı. Bir günlükler, yani kısa bir ömrü olan bu kelebekler yine Ardahan'da Kura nehri üzerinde bulunan tarihi köprünün aydınlatma lambalarının etrafını sarmış durumda. Ker yer bir günlükler sayesinde beyaza büründü. Kışı andıran bir manzara ortaya çıktı ve bizde bu güzel görüntüleri izlemeye geldik" dedi.

Ardahan'da, "bir günlükler" ve "mayıs sinekleri" olarak adlandırılan ve kelebeği andıran canlıların "ölüm uçuşu" yaklaşık birkaç gün daha devam edecek.