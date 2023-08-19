Ardahan'da her yıl ağustos ayında yaşanan 'kelebeklerin ölüm dansı' başladı. Havanın kararmasıyla birlikte sokak aydınlatma ışıklarının etrafında dakikalarca uçup, bir süre sonra ölen kelebekler, yerde beyaz bir örtü oluşturdu.

Ardahan'da 'bir günlükler'in ölüm uçuşu başladı

ARDAHAN - Ardahan'da, her yıl ağustos ayında yaşanan 'kelebeklerin ölüm dansı' başladı. Havanın kararmasıyla birlikte sokak aydınlatma ışıklarının etrafında dakikalarca uçup, bir süre sonra ölen kelebekler, yerde beyaz bir örtü oluşturdu.

Ardahan'da, "bir günlükler" ve "mayıs sinekleri" olarak adlandırılan kelebekler, havanın kararması ile birlikte tarihi Kura Köprüsü ve Kura Nehri kıyısına geldi. Vatandaşların şaşkın bakışları arasında sokak aydınlatma direklerinin ışıklarının etrafında dakikalarca uçan kelebekler, adeta ölüme uçtu.

Geçen yıl da aynı bölgede aydınlatma lambaları etrafında toplanan sineklerin, yaklaşık bir hafta daha "ölüm dansını" sürdürmesi bekleniyor. Mayıs sineklerinin sayısı gece saatlerine doğru artarken, yoldan geçen vatandaşlar onların uçuşlarını izledi. Sineklerin uçuşu, yaklaşık yarım saat kanat çırpmanın ardından ölümleriyle noktalanıyor.

Vatandaşlarda Gökmen Ürker, "Güzel ilimizin kelebekleri. Bizde arkadaşımla birlikte bisiklet sürerken bu güzel görüntüyü hayranlıkla izledik. Her yıl olduğu gibi bu yıl da ölüm uçuşu başlamış. Bu güzel görüntüyü herkesin izlemesini tavsiye ederim" dedi.