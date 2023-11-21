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Ardahan-Ardanuç kara yolu 5 ay kapalı tutulacak

21 Kasım 2023 15:14 , Son Güncelleme: 15:16 Yaşam Haberleri Abone Ol

Ardahan-Ardanuç kara yolu, olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 ay boyunca kapalı tutulacak. Karayolları 183'üncü Şubesi yetkilileri, kar ve tipi nedeniyle kara yolunun dün ulaşıma kapatıldığını belirtti. Kışın kapanması gereken riskli yollar statüsünde bulunan Ardahan-Ardanuç kara yolunda, ilkbahar mevsimine kadar karla mücadele çalışması yapılmayacak. Sürücülere alternatif olarak Ardahan-Şavşat kara yolu önerildi.