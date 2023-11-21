Ardahan-Ardanuç kara yolu 5 ay kapalı tutulacak
Ardahan-Ardanuç kara yolu, olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 ay boyunca kapalı tutulacak. Karayolları 183'üncü Şubesi yetkilileri, kar ve tipi nedeniyle kara yolunun dün ulaşıma kapatıldığını belirtti. Kışın kapanması gereken riskli yollar statüsünde bulunan Ardahan-Ardanuç kara yolunda, ilkbahar mevsimine kadar karla mücadele çalışması yapılmayacak. Sürücülere alternatif olarak Ardahan-Şavşat kara yolu önerildi.
Ardahan-Ardanuç kara yolu, olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 ay kapalı tutulacak.
Karayolları 183'üncü Şubesi yetkilerinden edinilen bilgiye göre, kar ve tipi nedeniyle kara yolu dün ulaşıma kapatıldı.
Kışın kapanması gereken riskli yollar statüsünde bulunan Ardahan-Ardanuç kara yolunda, ilkbahar mevsimine kadar karla mücadele çalışması yürütülmeyecek.
Sürücülere alternatif olarak Ardahan-Şavşat kara yolu önerildi.