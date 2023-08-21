Arda'dan Erzurum'a giden yolcu otobüsü alev alev yandı

ARDAHAN'dan Erzurum'a giden yolcu otobüsü alev alev yandı. Yolcuların erken tahliye edilmesi sebebiyle ölü ya da yaralının olmadığı olayda otobüsten geriye enkaz kaldı.

ARDAHAN'dan Erzurum'a giden yolcu otobüsü alev alev yandı. Yolcuların erken tahliye edilmesi sebebiyle ölü ya da yaralının olmadığı olayda otobüsten geriye enkaz kaldı.

Olay, bugün saat 16.00 saatlerinde Erzurum'un Tortum ilçesindeki Aksukapı rampasında meydana geldi. Ardahan'dan aldığı yolcularıyla hareket eden yolcu otobüsü Aksukapı rampasını inerken birden alev aldı. Sürücünün motordan yükselen alevi görerek yol kenarına çektiği otobüsteki yolcular tahliye edildi. Kısa sürede alev topuna dönen ve otobüsdeki yolcular tarafından cep telefonu ile kaydedilen otobüsteki yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Görevlilerin çalışması sonucu söndürülen yangından geriye otobüsün enkazı kaldı.(DHA)