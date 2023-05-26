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Arazide bulunan çakal yavrusu koruma altına alındı

Yaşam Haberleri

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir vatandaş tarafından bulunan Çakal yavrusu Jandarma ekipleri tarafından koruma altına alındı.

Arazide bulunan çakal yavrusu koruma altına alındı

MUĞLA Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir vatandaş tarafından bulunan Çakal yavrusu Jandarma ekipleri tarafından koruma altına alındı.

Muğla'nın Menteşe ilçesi Gülağzı Mahallesi'nde bulunan bir araziden hayvan sesi gelmesi üzerine bir vatandaş tarafından sesin geldiği bölgede Çakal yavrusu olduğunu fark etti. Vatandaşın durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından alınan Çakal yavrusu tedavisinin yapılması ve gerekli bakımı için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından koruma altına alınan yavru Çakal bakımının ardından doğal yaşamına salınacağı öğrenildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Aykut Kurt - Yaşam

Doğa Koruma ve Milli Parklar Jandarma Muğla Yaşam Haberler

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