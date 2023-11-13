Arapapıştı Kanyonu suya kavuşacağı günü bekliyor

Doğal güzelliği ile dikkat çeken 'Arapapıştı Kanyonu' kurudu

AYDIN - Aydın il sınırları içerisinde bulunan ve Muğla ve Denizli'ye uzanan doğa harikası Arapapıştı (İnceğiz) Kanyonu yeterli yağışların görülmemesinin ardından kurudu. Kanyon eski güzelliğine kavuşmak için yağmurlarla gelecek suyu bekliyor.

Türkiye'nin en sıcak illerinden biri olan Aydın'da beklenen yağışların yeterli seviyede olmaması vatandaşları düşündürüyor. Yağışın azlığı nedeniyle barajlardaki su seviyeleri düşerken, su yatakları da kurudu. Aydın'ın Bozdoğan ilçesi sınırları içerisinde yer alan ve doğal güzelliği ile dikkat çeken Arapapıştı Kanyonu da kuraklıktan nasibini aldı. Muhteşem rengiyle görsel şölen sunan, tarihi ve kültürel dokusuyla da kendine hayran bırakan kanyondaki Kemer Barajı'nda su seviyesi oldukça düşerken, kanyonda eski günlerinden eser kalmadı.

Bozdoğan'dan Söke'ye kadar uzanan bölgedeki ovalara can suyu olan Kemer Barajı'nda gerileyen su seviyesi kanyonu da olumsuz etkiledi. 380 metre yükseklik, 6 kilometre uzunluğundaki doğa harikası Arapapıştı Kanyonu Kemer Barajı'ndaki su seviyesinin düşmesi ile kurudu. Doğal güzelliği ve doğal oluşumu ile yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan kanyonda bulunan nehirde sular çekilirken, kanyon adeta çamur deryasına dönüştü. Bölge son günlerde kısa süreli yağışlar da su seviyesine fazla bir etki etmezken, doğal güzelliği görmek için gelen vatandaşlar kuraklığın kanyona verdiği olumsuz durum karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.