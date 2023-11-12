Bursa'nın Nilüfer ilçesinde çıkan yangın nedeniyle panik yaşandı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir çiftin el ele tutuşarak araçlarına doğru koşması ve bir sürücünün otomobilinin altında kalmaktan son anda kurtulması yer alıyor.

TÜRKİYE'DE İLK KEZ BATMAN'DA YAPILAN SU SPORLARI ŞAMPİYONASI SONA ERDİ

TÜRKİYE'de ilk kez Batman'ın Hasankeyf ilçesinde düzenlenen ve 2 gün süren Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası ile Türkiye Motosurf Şampiyonası, yapılan müsabakaların ardından sona erdi. 8 kategoride 32 profesyonel sporcunun katıldığı müsabakada birincilik elde edenlere ödülleri verilirken, su sporları müsabakasını çok sayıda kişi izledi.

GÖRÜNTÜLÜ GEÇİLİYOR

BATMAN-DHA

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BURSA'DA YANAN İŞ MERKEZİ, DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ (2)

ARAÇLARINI ALEVLERDEN KAÇIRDILAR

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 10 katlı iş merkezinde çıkan yangın nedeniyle çevrede yaşanan panik bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. 10 katlı iş merkezinin bitişiğinde bulunan site sakinlerinden bazıları koşarak araçlarına giderken, el ele tutuşarak park halindeki otomobillerine doğru koşan bir çift, panikle kaçmaya çalışan bir başka sürücünün otomobilinin altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar saniye saniye görüntülendi.