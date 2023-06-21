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Aracın pedal bölümüne giren yılan paniğe neden oldu

Yaşam Haberleri

Van'ın Tuşba ilçesinde aracına binen sürücü, pedal bölgesinde gördüğü yılandan dolayı büyük korku yaşadı. Alınan bilgilere göre olay, ilçenin Altıhtepe Mahallesi'nde meydana geldi. İsmi açıklanmayan bir vatandaş, aracına binip çalıştırmak isterken pedal bölgesinde yılan fark etti. Büyük korku yaşayan sürücü, hemen durumu Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yılan bulunduğu alandan alınarak uygun yerde yeniden salınması için koruma altına alındı.

Aracın pedal bölümüne giren yılan paniğe neden oldu

VAN Van'ın Tuşba ilçesinde aracına binen sürücü, pedal bölgesinde gördüğü yılandan dolayı büyük korku yaşadı.

Alınan bilgilere göre olay, ilçenin Altıhtepe Mahallesi'nde meydana geldi. İsmi açıklanmayan bir vatandaş, aracına binip çalıştırmak isterken pedal bölgesinde yılan fark etti. Büyük korku yaşayan sürücü, hemen durumu Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yılan bulunduğu alandan alınarak uygun yerde yeniden salınması için koruma altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

İtfaiye Tuşba Van Yaşam Haberler

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