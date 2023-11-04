Karabük-Kastamonu kara yolunda bir aracın önüne çıkan ayı ve yavruları bir süre koştuktan sonra ormanlık alana girerek gözden kayboldu.

Aracın önünde koşan ayılar böyle görüntülendi

KARABÜK - Karabük- Kastamonu kara yolunda bir aracın önüne çıkan ayı ve yavruları bir süre koştuktan sonra ormanlık alana girerek gözden kayboldu.

Olay Toprakcuma mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeki bir otomobilin önüne aniden anne ayı ile iki yavrusu çıktı. Bir süre aracın önüne koşan ayılar cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Ayılar daha sonra ormanlık alana girip gözden kayboldu.