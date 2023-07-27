Sivas'ta bir otomobilin motor kısmında mahsur kaldığı düşünülen kediyi itfaiye ekipleri kurtardı. Kedinin bulunduğu yerden çıkarıldıktan sonra sağlık durumu iyi olduğu görülen kedi doğaya salındı.

Aracın motor kısmında mahsur kalan kedi böyle kurtarıldı

SİVAS Sivas'ta bir otomobilin motor kısmında mahsur kaldığı düşünülen kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgilere göre olay Klavuz Mahallesi Şehit Bahattin Erturhan Caddesi üzerinde meydana geldi. Aracın motor kısmından kedi sesi geldiğini duyanlar kedinin mahsur kaldığını düşünerek durumu Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerini bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerini kediyi bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık durumunun iyi olduğu görülen kedi tekrardan doğaya salındı.