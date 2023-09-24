Bitlis'in Tatvan ilçesinde yer alan Nemrut Krater Gölü'nü ziyaret eden vatandaş, aracına yaklaşan boz ayıya şeker ikram etti. Ayının şekerleri yemesi ve selam vermesi ilginç görüntüler oluşturdu.

Aracın camından içeri sarkan boz ayıyı eliyle besledi

-Aracının camından boz ayıya şeker ikram etti

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde yer alan Nemrut Krater Gölü'nü ziyaret eden vatandaş, aracına yaklaşan boz ayıya şeker ikram etti.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yer alan 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü, doğal güzelliklerinin yanı sıra zengin florasıyla da birçok canlıya ev sahipliği yapıyor. Özellikle krater gölü çevresinde yaşamlarını sürdüren boz ayılar, bölgeye giden vatandaşların ve doğaseverlerin ilgi odağı haline geliyor. Boz ayıların beslenmesine yardımcı olan vatandaşlar kimi zaman ilginç görüntülerin oluşturmasına da neden olabiliyor.

Ahlat'tan gelip Nemrut Krater Gölünde yaşayan ayıları ziyaret eden Asım Araboğa isimli vatandaş, aracına yaklaşan boz ayıya aracının camını açarak şeker ikram etti. İki ayağının üstüne kalkan ayının başını aracın camından içeri sokarak şekerleri afiyetle yemesi ilginç görüntüler oluştururken, görüntü de ayının şekerleri yedikten sonra pençesini kaldırıp selam vermesi ise izleyenlere tebessüm ettirdi.